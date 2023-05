Corriere Torino: “Toro, in infermeria soltanto più Radonjic. Sanabria recuperato”

Buone notizie arrivano dall'infermeria del Toro. A ridosso della sfida contro la Fiorentina di oggi, domenica 21 maggio alle ore 15: l'attaccante Sanabria, fino a qualche giorno fa ai box per un risentimento muscolare, ha recuperato la sua piena forma e contro i viola potrebbe partire, contro tutti i pronostici, dal 1'. "Un recupero lampo in casa Toro. Antonio Sanabria è pronto per la gara di questo pomeriggio contro la Fiorentina. L’attaccante paraguaiano ha superato a tempo di record la lesione focale al lungo adduttore sinistro rimediata in Verona-Torino ed era già in gruppo nella rifinitura di ieri", scrive il Corriere Torino. I granata, dunque, affronteranno la sfida con la Fiorentina, scontro diretto in chiave classifica, con tutti a disposizione, ad eccezione di Radonjic: "Il Torino deve fare punti per rimanere in vantaggio nel confronto contro i viola (battuti all’andata) e per restare al passo col Monza, che ha vinto venerdì sera a Sassuolo (ma con cui i granata hanno fatto quattro punti su sei). In caso di arrivo a pari merito tra due o più squadre, sarebbe questo fattore a fare la differenza".