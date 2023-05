Corriere Torino: “Toro, l’obiettivo è l’ottavo posto: col Verona servono i 3 punti”

Alle 12:30, il Torino di Ivan Juric sfiderà al Bentegodi il Verona, avvicinandosi verso un finale di stagione che è ancora tutto da decidere: “I punti persi in casa vanno recuperati in trasferta, non è la prima volta che il Toro si pone questo obiettivo e spesso ci è riuscito”, scrive il Corriere Torino. Il tecnico croato ritrova così il suo ex club, e lo dovrà fare senza avere a disposizione Miranchuk, ma contando sulla presenza di Aina e Schuurs.