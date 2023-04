Corriere Torino: “Toro, Sanabria non basta”

Non basta Tonny Sanabria a questo Torino che esce sconfitto per 2-1 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. "Abbiamo dominato, senza dubbi. Ma nel primo tempo abbiamo preso gol quando loro sono riusciti a superare la metà campo. Cosa ci serve? Ci è manca qualche uno contro uno in più, un po’ di qualità in più, un pezzetto davvero. Aver perso Radonjic e i suoi dribbling ci è costato qualcosa, ma ai miei