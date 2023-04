Corriere Torino: “Toro senza Ilic, Karamoh ci prova”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, sabato 8 aprile il Torino ospiterà tra le mura amiche la Roma di Mourinho. In vista della sfida coi giallorossi, il quotidiano fa il punto dall'infermeria in casa granata: "Salvo sorprese, resterà indisponibile Ivan Ilic, fermo da circa una settimana a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Out dalla contesa contro la squadra di Mourinho anche Ola Aina (lesione al soleo) e probabilmente Ronaldo Vieira (lesione miotendinea del bicipite femorale)". Karamoh infine potrebbe recuperare e tornare a disposizione di Juric.