Corriere Torino: “Toro, troppi errori”

"La squadra ha fatto anche tante ottime cose, ma abbiamo fatto troppi errori. E quando eravamo sotto 1-0 avremmo potuto concretizzare meglio quanto creato, penso al palo di Sanabria. Detto questo, ci sono anche tanti meriti degli avversari. Questa è una partita che ci può servire tanto per il futuro: anche prendendo spunto da loro si può crescere" ha detto Ivan Juric al termine della sconfitta per 4-0 di ieri con il Napoli. A parlare nel post partita è stato anche Samuele Ricci, schierato dal primo minuto dal tecnico granata in mezzo al campo al fianco di Linetty: "Secondo me non ho fatto benissimo oggi, ho obiettivamente perso qualche pallone di troppo; c’è da dire che loro erano molto aggressivi e chiudevano le linee di passaggio. Penso però di poter fare molto meglio".