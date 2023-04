Corriere Torino: “Troppi regali secondo Juric, il tecnico non fa sconti ai suoi”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina riporta le dichiarazioni dell'allenatore del Toro, Ivan Juric, in seguito alla sconfitta per 0-1 arrivata contro la Roma. Il tecnico granata nel postpartita si è lamentato dei troppi regali fatti dalla sua squadra nelle ultime sfide e che hanno fatto perdere troppi punti alla sua squadra. Come contro il Napoli, anche ieri contro la Roma il Torino ha regalato un gol che ha poi complicato la gara perché la squadra di Mourinho si è chiusa. Secondo il quotidiano piemontese al Toro mancano quei gol da calcio piazzato o da fuori area che aiuterebbero i granata a sbloccare partite contro squadre così abili nel negare ogni varco.