Corriere Torino: “Vlasic, duttilità per convincere il Toro. Esami per Ricci”

"Da trequartista a mediano: la metamorfosi di Nikola Vlasic è difficile da interpretare - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Ivan Juric ha impiegato il croato di proprietà del West Ham a centrocampo nelle gare contro Roma e Salernitana. In entrambe le situazioni, il Torino doveva recuperare un risultato dietro la mossa dell’allenatore croato c’era sicuramente la volontà di aumentare la qualità complessiva in campo". La duttilità di Vlasic può essere un fattore anche in ottica riscatto, con il croato che sta mostrando tutte le frecce di cui dispone il suo arco. Nel frattempo in mediana si valutano anche le condizioni di Ricci: "Il problema al polpaccio destro accusato contro la Salernitana dovrebbe essere di poca entità, anche se oggi Samuele si sottoporrà a nuovi esami per evitare inutili rischi".