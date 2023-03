Gazzetta dello Sport: “Furia Osimhen, il Toro si arrende”

Il Torino si deve arrendere difronte a questo Napoli. I granata di Juric vengono sconfitti tra le mura amiche per 4-0: decisivi i gol di Osimhen (doppietta), Kvaratskhelia e Ndombele. "Ho poco da rimproverare alla squadra, se non una poca attenzione in certi momenti" ha detto Ivan Juric nel post partita, aggiungendo: "Certi errori non vanno commessi. Abbiamo regalato il primo gol sbagliando la rimessa laterale. Subito dopo, sul calcio d’angolo, non siamo stati bravi. Altro errore anche sul rigore: peccato, perché per alcuni tratti abbiamo fatto bene, creando situazioni pericolose, tra cui un palo. Il Napoli sfrutta tutto, è bravo, poi davanti è devastante".