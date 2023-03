Gazzetta dello Sport: “Il Toro va all’assalto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il Torino è scivolato ieri pomeriggio verso Lecce, via Brindisi, con un obiettivo: provare a centrare la doppietta di vittorie, una dietro l’altra, così da garantirsi slancio dopo il successo casalingo di lunedì contro il Bologna" scrive il quotidiano. "Il nostro obiettivo è dare continuità provando a vincere la partita. Dobbiamo continuare con la cura dei dettagli, questa è una grande occasione per noi: da qui alla fine del campionato voglio fare tredici partite bene. Penso che i ragazzi possano crescere e alzare il livello individuale e di squadra" ha detto ieri Ivan Juric nella conferenza di vigilia. Contro il Lecce non ci sarà Karamoh - a causa di una botta al polpaccio rimediata contro il Bologna -, ma tornerà a disposizione di Juric Pietro Pellegri.