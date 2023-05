Gazzetta dello Sport: “Ilic alla guida del Toro contro la sua ex squadra”

Per Ivan Ilic e Ivan Juric, Torino-Verona è anche la gara degli ex: il tecnico croato ritrova il suo ex club, e il centrocampista affronterà i suoi ex compagni per la prima volta da avversari: “Ivan Ilic ha ancora ventidue anni, ma una personalità spiccata da giocatore fatto e finito. Un talento che, intanto, ha cominciato ad esprimersi. All’ora di pranzo, toccherà a lui apparecchiare la tavola: in coppia con Samuele Ricci, l’altro baby prodigio della nidiata granata, Juric gli consegnerà il volante di un Toro a caccia della terza vittoria in trasferta consecutiva in campionato”, scrive la Gazzetta dello Sport. L’obiettivo dei granata di oggi, è conquistare altri 3 punti per la loro corsa all’ottavo posto.