Gazzetta dello Sport: “Ilic soddisfatto del Toro: ‘Club ideale per me'”

Autore del gol vittoria contro la Lazio, Ivan Ilic ha già conquistato una parte del Toro e dei suoi tifosi. Da poco in maglia granata, nella sua intervista a Torino Channel, si è dichiarato soddisfatto del club e di come si sta ambientando all'interno del gruppo: "Qui mi piace davvero tutto: la società, lo stadio, i tifosi, la bellissima città. [...] Il Toro è un club ideale per me, perché crede molto sui giovani e permette ai giovani di crescere. Questo Toro è davvero bello". Queste, le parole di Ivan Ilic, giocatore fortemente voluto da società e dal suo ex tecnico al Verona Ivan Juric. "Sono venuto a Torino perché sapevo che questo club può aiutarmi a crescere tanto. Qui si può migliorare", dichiara il croato come riportato dalla Gazzetta dello Sport: in granata, ha ritrovato anche Radonjic e Milinkovic-Savic, suoi compagni di nazionale.