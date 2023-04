Gazzetta dello Sport: “Toro, anche la Roma punta sulle fasce”

"Singo più Rodriguez è la nuova formula che ha dato il giusto equilibrio al Toro", scrive la Gazzetta dello Sport, e così, anche la Roma, che schiererà Spinazzola e Zalewski. Per Singo, un avversario con qualche ricordo forse da dimenticare: contro i giallorossi ha segnato il suo primo gol, ma in un'altra occasione è stato espulso dopo soli 14 minuti di gioco. Oggi, per l'ivoriano sarà la 100esima presenza con la maglia del Toro, un traguardo non da poco. "A loro due toccherà accendere la scintilla. Il Sanabria caldo di questo periodo non aspetta altro che arrivi qualche buon invito dalle fasce per continuare la festa".