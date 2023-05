Gazzetta dello Sport: “Toro, scontro diretto con la Fiorentina. Quota 100 per Juric”

"Su il sipario: comincia il volatone finale", scrive la Gazzetta dello Sport: il Torino, quest'oggi, affronterà la Fiorentina, nello scontro diretto che per la classifica significherebbe l'8^ posto insieme al Monza e il raggiungimento dei 50 punti in questo campionato. " I granata hanno il pensiero unico proiettato verso l’obiettivo dell’ottavo posto, ma anche il binocolo ben puntato sul traguardo dei cinquanta punti. A tre giornate dalla conclusione il Toro ne ha quarantanove, un anno fa chiuse il primo campionato del governo Juric a cinquanta. Per il tecnico croato sono 99 in un biennio, ne manca uno per il centesimo punto granata. Oggi potrebbe eguagliare o scavalcare, in caso di vittoria, il traguardo di percorso della quota cinquanta. È sempre una cifra dall’elevato valore simbolico". Torino-Fiorentina, però, significa anche ritrovare la vittoria in casa dopo più di tre mesi: "Se in trasferta la squadra di Juric ha avuto una marcia da zona Champions, nel giardino di casa ha più volte rallentato, con un andamento altalenante. Oggi riconquistare una vittoria davanti al proprio pubblico farebbe schizzare verso l’alto le possibilità di entrare a far parte del G-8 della Serie A".