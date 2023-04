Gazzetta dello Sport: “Toro, Vlasic in campo per dare qualità”

"Il quadrilatero dai piedi buoni incastonato nel cuore del Toro è molto più di una suggestione", scrive la Gazzetta dello Sport. E nella gara tra Lazio e Torino, Ivan Juric potrebbe scendere in campo con Ilic, Miranchuk, Vlasic e Radonjic per la prima volta tutti insieme: "La fantasia di Vlasic abbinata all’estro di Ivan Ilic in mediana a dialogare sulla trequarti con il delizioso mancino di Miranchuk e i colpi di Nemanja Radonjic. Eccolo, il quadrilatero tutta fantasia". Ricci è disponibile, ma per un colpo al polpaccio non è al massimo della forma: Vlasic potrebbe così prendere il suo posto, regalando qualità a centrocampo.