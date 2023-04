Il Corriere di Torino: “La posta in palio è contesa tra Juric e Gasperini”

"Sarà un sabato sera per cuori forti - si legge sul quotidiano - . Torino-Atalanta, tanti significati in una partita,

su tutti quello relativo alla classifica. Entrambe le squadre si giocano molto. I granata partecipano a una volata per l’ottavo posto, che potrebbe portare in Conference League in presenza di alcune condizioni. L’Atalanta si è iscritta alla lotta per la Champions League e la vittoria nello scontro diretto con la Roma ha esaltato l’ambiente: i tre punti in ballo all’Olimpico «Grande Torino» pesano molto. E la posta in palio è contesa tra Ivan Juric e Gian Piero Gasperini; il discepolo vuol provare a mettere i bastoni tra le ruote al maestro".