Il Corriere di Torino: “Schuurs-Osimhen, il top”

Domani alle 15 il Torino di Ivan Juric sfiderà il Napoli di Spalletti, e una delle sfide più interessanti sarà quella tra il difensore granata Schuurs e l'attaccante azzurro Osimhen. Di questo si parla sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "L’esame Osimhen per consacrarsi. Perr Schuurs è atteso da un test che farà capire a tutti a che punto è la sua maturazione. Sarà lui a marcare il miglior attaccante del campionato, l’uomo da 19 gol in 22 presenze, colui che ha appena incantato anche l’Europa con la doppietta all’Eintracht Francoforte. Certo, ci vorrà l’aiuto di tutta la squadra nel tenere l’ariete nigeriano il più possibile lontano dall’area di rigore e nel ridurre i rifornimenti; ma se è vero che la filosofia di Juric è imperniata sull’uno contro uno, allora buona parte delle speranze del Torino passano dalla prestazione dell’olandese. Il duello con Osimhen nel match di andata non ci fu, perché Juric si affidò a Buongiorno come centrale difensivo. Finì 3-1 per gli azzurri, gara sostanzialmente mai in discussione. Schuurs poi non è più uscito dall’undici titolare se non per problemi fisici".