Il Corriere di Torino: “Toro, è Gineitis lo scudetto del vivaio”

Momento positivo per Gvidas Gineitis, prodotto del vivaio granata che è stato schierato titolare dal tecnico Ivan Juric nella sfida contro la Roma, come riportato nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Lo scudetto del vivaio di questa stagione può avere un nome e un cognome: Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano, che solo sabato 15 aprile compirà 19 anni, è infatti l’ultimo elemento promosso in pianta stabile dalla Primavera granata al gruppo di Ivan Juric. Di Gineitis la coppia Vagnati-Ludergnani sa tutto, pescato giovanissimo in Lituania e cresciuto nella loro vecchia Spal fino a metà della scorsa stagione. Un ragazzo che ha qualcosa in più degli altri, tant’è vero che il tecnico croato lo ha gettato nella mischia contro grandi come Milan a San Siro per il debutto assoluto e poi sabato scorso contro la Roma".