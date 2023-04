Il Corriere di Torino: “Toro, vali di più”

Il Torino non riesce a riscattare pienamente la sconfitta dello scorso turno contro la Roma e viene fermato sul pari tra le mura amiche dalla Salernitana. Di questo si parla sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "A fine gara, quando il Torino si dirige verso la Maratona incassa fischi e critiche. Si può parlare della prima mini-contestazione stagionale alla squadra. Da qui parte l’analisi di Ivan Juric sull’1-1 con la Salernitana. «Rispetto allo stesso punto della scorsa stagione abbiamo più punti, ma i miei giocatori prendono gli insulti». L’osservazione del tecnico non è una critica ai tifosi, ma una presa d’atto: «Qui non è come a Verona, dove un decimo posto era accolto con entusiasmo, relax e aperitivi per festeggiare. Noi siamo il Torino e dobbiamo fare di più». Proprio questo sembra motivare Juric al rilancio: «L’obiettivo è fare scelte di mercato migliori per dare al pubblico quello che si aspetta. Il presidente Cairo ci ha messo a disposizione diverse cose e mi ha dato modo di esprimermi, noi non abbiamo indovinato tutte le mosse. Vogliamo di più»".