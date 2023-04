La Gazzetta dello Sport: “Cairo e il gran finale di campionato. Poi i riscatti”

Il Torino si ributta a capofitto sul campionato. Ora c'è il Sassuolo e qualche buona notizia arriva finalmente anche dall'infermeria, come sottolinea nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport. "La notizia di giornata è che, ieri, Miranchuk ha ripreso ad allenarsi con i compagni. I prossimi giorni serviranno a Juric per capire la sua effettiva autonomia e quanto potrà tornare utile al Mapei Stadium" afferma il quotidiano. I granata nel frattempo hanno anche riabbracciato Lazaro: "A prescindere da quali saranno le scelte del tecnico per l’undici di partenza, rappresenteranno due risorse, senza dubbio, utili quanto meno a partita in corso contro il Sassuolo". Entrambi i giocatori rientrano nel novero dei prestiti su cui andrà fatto un punto. A proposito è intervento Cairo nella giornata di ieri, affermando: "Per i riscatti aspettiamo le ultime 11 partite del campionato. Fino ad oggi, abbiamo avuto dei buoni esiti, ma completiamo prima bene il campionato e poi decidiamo".