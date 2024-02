La Gazzetta dello Sport: “Cresce l’euforia, Toro contro la Lazio per il 7° posto”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi dedica spazio al momento del Torino. I granata hanno svolto nella giornata di ieri un allenamento a porte aperte che ha permesso così ai tifosi di stare vicini alla squadra in un momento molto importante. Il Toro infatti giovedì sera giocherà contro la Lazio e sarà un vero e proprio scontro diretto per il settimo posto. In caso di successo, Juric e i suoi ragazzi scavalcherebbero in un colpo solo sia i biancocelesti che la Fiorentina. Il pubblico granata ha riconosciuto l'importanza del momento, specie dopo la vittoria di venerdì contro il Lecce, e ha incitato la squadra per tutta la sessione di allenamento. La carica e la spinta dei tifosi servirà per aiutare la squadra e per aumentare quindi l'euforia in vista di un appuntamento pesante.