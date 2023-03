La Gazzetta dello Sport: “Gineitis è il ragazzo del momento, dalla prima in A al rinnovo”

Negli scorsi giorni ha rinnovato Gvidas Gineitis, alle dipendenze di Ivan Juric da gennaio dopo il passaggio di categoria dalla Primavera. Il centrocampista lituano ha firmato un contratto fino al 2026. "La notte che gli cambia la vita cade il 10 febbraio: debutta in Serie A, da titolare, contro il Milan - ricorda La Gazzetta dello Sport - E da quel momento inizia un altro film". Gineitis racconta la paura dell'esordio, le gambe che tremano e poi l'emozione di aver disputato la prima tra i grandi. "E' andata così bene che, a 18 anni, è il ragazzo del momento - conclude il quotidiano - In venti giorni si è tuffato dentro un sogno: dopo il Milan è arrivato, il due marzo, il rinnovo del contratto con il Torino fino al 30 giugno 2026. Intanto in Lituania tutte le televisioni sportive non fanno altro che parlare di lui. Perché con quel colpo a sorpresa a San Siro ha lasciato tutti a bocca aperta".