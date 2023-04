La Gazzetta dello Sport: “Il Toro è in crescita e Juric ci crede”

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport analizza il calendario del Torino perché in seguito alla vittoria di sabato sul campo della Lazio ci sono più convinzioni per il finale di stagione. I tre punti molti importanti ottenuti contro i biancocelesti alimentano il sogno Europa ma servirà uno sprint nelle ultime 7 partite in stile Toro di Ventura nella stagione 2013/14. Nelle ultime 8 partite di quell'anno i granata con cinque vittorie e tre pareggi riuscirono a raggiungere il settimo posto. Un uomo molto prezioso in questo momento, sottolinea la rosea, è Nikola Vlasic che ha cancellato i passi falsi delle ultime uscite e contro la Lazio ha fornito un'ottima prova. Lui sarà l'uomo in più di Juric per il finale di campionato.