La Gazzetta dello Sport: “Il Toro gioca meglio, a Pinamonti risponde Tonny-gol”

"L’importanza e la bellezza dei centravanti per firmare un pareggio che lascia più rimpianti al Torino, superiore come numero di occasioni, ma che mostra un Sassuolo determinato anche quando capisce di essere in serata non troppo esaltante - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - I veri nove decidono secondo le regole del casato: l’opportunismo di Pinamonti e l’acrobazia di Sanabria". Dopo l'1-1 il Toro tiene dietro il Sassuolo, ma vede allontanarsi Fiorentina e Bologna. Conclude il quotidiano: "Nello scorso campionato le due squadre arrivarono a pari punti, si equivalgono anche in questa annata, pur senza somigliarsi nella disposizione e nelle idee". Ora il Toro proseguirà la sua corsa, cercando di rifarsi e di riaffacciarsi al gruppo delle ottave nel prossimo turno.