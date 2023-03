La Gazzetta dello Sport: “Juric punta su Radonjic-Vlasic per la scalata granata”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi analizza la situazione dell'attacco del Toro in vista della partita di lunedì sera contro il Sassuolo. Il tecnico granata Ivan Juric sembra intenzionato a puntare su Nikola Vlasic e su Nemanja Radonjic come coppia di trequartisti alle spalle del centravanti Antonio Sanabria. I due trequartisti del Torino durante quest'ultima sosta per le Nazionali sono stati convocati entrambi, rispettivamente da Croazia e Serbia ma nessuno dei due ha dovuto faticare più di tanto. Vlasic ha disputato solo 15 minuti mentre Radonjic è rimasto in panchina per tutte e due le partite della sua Nazionale. Questo consente a Juric di poter schierare in campo due giocatori dalle perfette condizioni fisiche, un fattore importante soprattutto perché l'unica riserva rischia di essere Demba Seck. Sia Miranchuk che Karamoh sono infatti fermi ai box negando così al tecnico del Toro di godere di ampia scelta per la trasferta del Mapei Stadium.