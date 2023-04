La Gazzetta dello Sport: “Juric recupera tutte e sei le punte, ecco le gerarchie”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus sull'attacco del Torino. Juric può esultare perché ha recuperato tutti i suoi uomini offensivi e può quindi fare scelte in base all'avversario e allo stato di forma dei suoi ragazzi. Gli ultimi, in ordine di tempo, ad essere stati recuperati sono Pellegri e Karamoh con il primo che potrà dare il cambio a Sanabria e il secondo che invece va a completare il reparto dei trequartisti formato già da Vlasic, Miranchuk e Radonjic. Per la prima volta da ottobre Juric potrà finalmente contare su tutti i suoi uomini offensivi per la partita di domenica contro la Salernitana. L'uomo più in forma in questo momento sembra essere Radonjic che nelle ultime sfide con Lecce, Sassuolo e Roma è apparso uno dei più brillanti. Sembra quindi possibile che ora la fascia sinistra diventi la sua zona in pianta stabile con Karamoh che dovrà sudare per farsi posto mentre Vlasic e Miranchuk si alterneranno sul lato destro.