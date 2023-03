La Gazzetta dello Sport: “Karamoh show, il Torino vola”

Il Torino torna a vincere in campionato grazie a Karamoh e ritrova sorrisi e motivazioni in vista del prosieguo della stagione, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Il Torino ha ridato un senso molto immediato al suo cammino: non vinceva da un mese, ma adesso si ripropone nel gruppo che aspira al settimo posto, che potrebbe significare possibilità di entrata in Europa anche se servono alcune combinazioni, non definitive al momento. Comunque, ora è tutto in ballo, e a Juric non dispiacerà ballare, dato che si è riportato sotto allo stesso Bologna e alla Juventus (meno uno). Il salto in avanti è dovuto a un primo tempo eccellente, nel quale i granata hanno in pugno la partita e potrebbero segnare anche di più. Mentre nella ripresa restano più chiusi ma non concedono grandi opportunità, riuscendo a fermare gli avversari prima del tiro".