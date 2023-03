La Gazzetta dello Sport: “La Polonia richiama Linetty, è boom dei nazionali”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un'approfondimento sui giocatori del Torino che potrebbero essere impegnati con le rispettive Nazionali. Il prossimo 20 marzo, il giorno dopo la partita contro il Napoli, il Filadelfia potrebbe svuotarsi incredibilmente. Sono infatti ben 15 i giocatori del Toro che sono stati pre-convocati dalle selezioni dei rispettivi Paesi in vista di quest'ultima pausa stagionale per le Nazionali. In realtà il numero potrebbe ancora aumentare perché mancano le convocazioni dei CT di Paraguay e Kosovo con Sanabria e Vojvoda interessati da vicino. La notizia più importante per uno dei tesserati granata è quella relativa a Karol Linetty che è stato richiamato dalla sua Polonia dopo aver saltato il Mondiale. Oltre al centrocampista ex Samp sono stati chiamati dalle rispettive selezioni anche: Milinkovic-Savic, Berisha, Buongiorno, Singo, Gravillon, Rodriguez, Aina, Ricci, Ilic, Adopo (Francia U-21), Gineitis, Vlasic, Radonjic e Miranchuk.