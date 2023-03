La Gazzetta dello Sport: “La primavera di Linetty, ora è insostituibile per Juric”

"Venti volte in panchina l'anno scorso, diciotto volte nella formazione iniziale quest'anno più sette match da subentrato e uno solo saltato, ma per squalifica" scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Karol Linetty, diventato l'arma in più del Torino secondo il quotidiano. Ora forma un trio con Ilic e Ricci, Juric se lo gode. Contro il Napoli "a Juric serviranno tutte le forze disponibili. Poco importa in quale ordine di apparizione sul terreno di gioco". Linetty nel frattempo continua la sua rinascita e mette nel mirino la Nazionale polacca, dopo l'amara esclusione dai Mondiali: "Adesso è fiducioso che il rendimento nel Toro possa convincere il c-t- della Polonia, Fernando Santos, a convocarlo per le due partite di qualificazione a Euro 2024 in calendario: Repubblica Ceca a Praga e Albania in casa".