La Gazzetta dello Sport: “La scalata del Toro, i margini di Juric”

"Squadra in crescita, prestazioni convincenti, capacità di affrontare tutte le avversarie a viso aperto: trovando punti anche contro le big" scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Torino di Juric nell'edizione odierna. Il tecnico croato viaggia a ritmo spedito, come sottolinea il quotidiano: "Con 34 punti in 25 gare e una media punti di 1,36, accelerando nel finale, Ivan Juric potrebbe salire sul podio degli allenatori granata degli ultimi 10 anni". Al momento il podio vede in testa Walter Mazzarri, con 63 punti all'attivo nel 2018-2019 e un media partita di 1.66, valsi il settimo posto in campionato. Medaglia d'argento per Gian Piero Ventura, anche lui settimo nel 2013-2014 ma con 57 punti e una media partita di 1.5. Al terzo posto invece Ventura nel 2014-2015 e Mihajlovic-Mazzarri nel 2017-2018, settimi con 54 punti e 1.42 di media punti a partita. "Per salire sul podio Juric dovrebbe raggiungere o scavalcare quota 54. Si dovrebbe passare da una media di 1,36 punti a più di 1,42 - conclude La Gazzetta dello Sport - 21 punti in 13 partite sono tanti, ma non è un'impresa impossibile. Chiudendo a 55 punti, Juric migliorerebbe di 5 punti anche il buon campionato scorso".