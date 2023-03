La Gazzetta dello Sport: “Le quattro chiavi di Juric per ripartire dopo la sosta”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi analizza la situazione del Torino in seguito alla dolorosa sconfitta contro il Napoli e che ora si trova alle prese con la pausa per le Nazionali. La rosea propone quattro mosse dalle quali il tecnico granata Ivan Juric intende ripartire dopo questa sosta per chiudere al meglio gli ultimi due mesi di stagione. Sarà importante recuperare gli infortunati come Miranchuk e Karamoh assenti contro il Napoli ma anche lo stesso Vlasic che è rientrato ma deve ancora ritrovare la miglior forma. Juric vuole poi puntare sui suoi giovani migliori come Ricci e Ilic che compongono una mediana dalla bassa età ma dalla alta qualità. Infine le ultime due chiavi del Toro saranno il percorso e il gioco perché l'allenatore di Spalato chiede ai suoi una mentalità d'acciaio che permetta di costruire una base solida per guardare con ottimismo al futuro. Per farlo i granata si affideranno al palleggio e al pressing che hanno sempre contraddistinto la squadra.