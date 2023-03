La Gazzetta dello Sport: “Miranchuk, con il Bologna servirà la sua scintilla”

Sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spazio oggi ad un focus dedicato a Miranchuk, il granata forse più tecnico e fantasioso, sul quale il Torino proprio per questo fa grande affidamento. Contro il Bologna, molto del destino degli uomini di Juric passerà dalle sue giocate. Queste le parole della rosea sul russo: "Aleksej Miranchuk è un puzzle di tante cose nel Toro di Ivan Juric: è l’illusionista, è il mago dalle giocate impossibili, è il giocoliere che accende la fantasia dei tifosi. Questa sera al Torino servirà la scintilla del suo genio per evitare che il Bologna scappi via nella corsa al settimo posto. E per cucire una distanza scavata nelle ultime giornate: nelle ultime cinque partite, Juric ha perso terreno, al punto che Thiago Motta gli ha preso ben sette punti". Intanto, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, Juric starebbe pensando a 3 novità di formazione rispetto al derby: "Gravillon in difesa, Aina in fascia e Adopo in mediana".