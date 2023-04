La Gazzetta dello Sport: “Radonjic in forma smagliante con numeri da top player”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esalta Nemanja Radonjic: "In cinquanta giorni ha messo le ali ai piedi. Ha aggiunto energia, ha rilasciato una scia di un calcio allegro e si è conquistato il Toro. La primavera di Nemanja Radonjic ha cambiato tutto, ha ribaltato le gerarchie, ha modificato anche il linguaggio speso da Juric per parlare di lui. Si è così passati dal bastone della serata del derby del 28 febbraio, con quel "la colpa è mia: non sono riuscito a far diventare Radonjic un giocatore di pallone", alla dolcissima carota di ieri nella conferenza della vigilia, poco prima di scivolare verso Roma, 50 giorni dopo la notte dello Stadium."Ha compiuto un ottimo percorso umano. Questo Rado qui non si può non...". La frase di Juric finisce qui, quasi a voler dire che a questa versione travolgente del trequartista serbo non si può rinunciare, nonostante vi sia un Karamoh che scalpiti". Il serbo sta avendo dei numeri da top player: "Il serbo è al terzo posto con 103 dribbling cercati, davanti a lui ci sono solo il milanista Leao (110) e il napoletano Kvaratskhelia(130). Il ranking dei dribbling riusciti ne conferma l’efficacia in questa arte da sognatori: qui è al quarto posto in Serie A (53 i dribbling andati in porto), davanti a Kvara (52) e (ancora) al laziale Zaccagni (45), distante sedici dribbling da Leao che guida la classifica".