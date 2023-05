La Gazzetta dello Sport: “Sanabria, il trascinaToro”

La Gazzetta dello Sport si concentra sull'attaccante paraguayano, sempre più determinante nella stagione del Torino: "Ha eguagliato se stesso firmando contro il Monza l’undicesimo gol, adesso gioca per superarsi: Tonny Sanabria ha quattro partite a disposizione per ottenere il record personale di realizzazioni. La ciliegina sulla torta di una stagione molto positiva. Per dirne una, soltanto Osimhen, nel nuovo anno, conta più partite con almeno un gol realizzato: sono undici per il capocannoniere napoletano e nove per la punta granata. Un ruolino di marcia esaltante tanto più se si considera che fino alla pausa per il Mondiale le reti erano state appena due. Poi, con l’arrivo del 2023, si è scatenato". Il miglioramento è dovuto anche all'apporto dei compagni di reparto: "Questo rendimento del “nuovo” Sanabria ha conquistato la tifoseria granata il merito va dato anche ai compagni di reparto oltre che al maestro Juric. Sia Miranchuck che Vlasic sanno recapitare i passaggi in grado di esaltare le qualità di questo attaccante paraguaiano giunto nella fase della piena maturità. Tonny nel girone di ritorno ha lasciato ai vari Radonjic (purtroppo ora finito tra gli infortunati), Karamoh e Seck il lavoro sporco, quello dello sviluppo dell’azione d’attacco e questi esterni hanno saputo assecondarlo spesso e volentieri".