La Gazzetta dello Sport: “Scatto e fantasia: sorpresa Karamoh”

La rete del momentaneo vantaggio nel derby, la terza stagionale dopo quella contro la Fiorentina in Coppa e contro l'Udinese ad inizio febbraio, è l'ennesima conferma per Yann Karamoh, il quale si è ormai confernato un giocatore su cui Juric può contare. Questo le parole nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul franco-ivoriano: "Dopo la scuola fatta con Juric, oggi Karamoh si può definire il protagonista comparso sulla scena a sorpresa, il Toro... in più: ha velocità, tecnica, estro. Insomma può tornare assai utile tutte le volte in cui l’allenatore granata vorrà mettere di fianco a Sanabria un’altra pedina in grado di sfornare sia i gol sia gli assist. Con la presenza dell’ivoriano di passaporto francese, ecco che Sanabria non deve battersi più da solo nel territorio nemico. E Juric può modificare l’assetto dei tre davanti: 1-2 anziché 2-1, con unico trequartista, Miranchuk".