La Gazzetta dello Sport: “Scatto Toro, l’arbitro lo blocca”

"Appena sentito il fischio finale, Ivan Juric entra in campo minaccioso e punta verso l’arbitro, ma non lo raggiunge. Venti metri di rabbia, poi si ferma di colpo, si gira e torna indietro: meglio sfogarsi nello spogliatoio - esordisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il pareggio tra due amici, anche ex compagni di squadra, ha un finale burrascoso, tra insulti all’allenatore ospite per il suo passato juventino e invettive granata contro l’arbitro Zufferli per un mancato fischio su una trattenuta di Rovella a Ricci: sarebbe rigore, però direttore di gara e Var non ritengono di intervenire. E scoppia la baraonda". Il quotidiano conclude infine: "Oltre i disastri arbitrali, c’è di più. C’è un Toro che ha fatto un figurone sotto gli occhi dell’ex tecnico del Tottenham, Antonio Conte, in tribuna".