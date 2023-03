La Gazzetta dello Sport: “Schuurs è la guida del muro granata”

Il Torino di Ivan Juric si prepara alla grande sfida contro il Napoli e punta molto sulla propria colonna difensiva Perr Schuurs, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "C’è un’ampia antologia di cartoline dalla quale poter pescare. Il ricordo più evocativo, ed è anche il più fresco, ancora vivo negli occhi del pubblico granata, è quell’incredibile salvataggio su Orsolini nel finale dell’ultima vittoria casalinga contro il Bologna, appena quindici giorni fa. Perr Schuurs da Nieuwstadt ci ha messo poco a far innamorare i tifosi, adesso è seduto in prima fila nell’accademia del Toro e studia, con alto profitto, da leader. Statura da difensore con prospettiva, orizzonte e futuro di quelli importanti. Intanto è già diventato uno degli uomini rivelazione del campionato: alla sua prima stagione in Serie A, è entrato subito nel club dei nuovi difensori maggiormente apprezzati. Ha convinto rapidamente Juric, con la sua interpretazione coraggiosa e qualitativa delle partite. E infiamma i sogni dei tifosi".