La Gazzetta dello Sport: “Sprint di Schuurs, l’olandese vuole esserci a Verona”

La Gazzetta dello Sport scrive un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Perr Schuurs che ha saltato la partita contro il Monza per un trauma elongativo del lungo adduttore sinistro. Il difensore olandese in settimana è stato sottoposto a diversi test e ha sempre risposto bene dimostrando grandi progressi e dando il via a scenari fino a pochi giorni fa anche solo impensabili. Il numero 3 granata vuole esserci a Verona e le percentuali di una sua presenza in campo domenica sono in aumento. Nelle prossime 24 ore Juric riuscirà comunque ad avere le risposte definitive riguardo il possibile impiego di Schuurs contro l'Hellas. Per il tecnico granata l'ex Ajax è una pedina fondamentale perché svolge anche il compito di regista nella linea difensiva a tre.