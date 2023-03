La Gazzetta dello Sport: “Toro a 100 all’ora per fare l’impresa con il Napoli”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizza alcuni temi del prepartita di Torino-Napoli. I granata vogliono sfidare la capolista e cercare di metterla in difficoltà con un pressing a tutto campo e molti duelli. Anche il palleggio sarà una chiave di gioco importante, il Toro è cresciuto tanto in questo fondamentale negli ultimi sei mesi e infatti anche Juric ha ricordato che nel match d'andata i suoi ragazzi sono stati tra i pochi ad essere riusciti ad avere maggior possesso palla degli azzurri al Maradona. I granata dovranno giocare col cuore come chiesto dal loro allenatore se vorranno far punti contro una squadra che sembra essere perfetta e per farlo potranno contare sul rientro di un uomo importante come Vlasic.