La Gazzetta dello Sport: “Toro, il centrocampo è l’arma in più”

L'acquisto di Ivan Ilic nella sessione invernale di calciomercato ha permesso al Torino di rafforzare il centrocampo, un reparto che, considerati anche Ricci, Linetty, tutti gli esterni e, all'occorrenza, Vlasic, garantisce un'ottima copertura alla difesa, come si è visto all'Olimpico contro la Lazio. Queste le parole de La Gazzetta dello Sport a tal proposito: "Se gli attaccanti di Sarri non sono riusciti a rendersi pericolosi, il merito principale va ascritto al reparto di mezzo. Sì, certo, i difensori, Schuurs in primis, hanno sempre imbrigliato gli avversari diretti, però la partita è stata vinta, anzi, dominata per citare Juric, a centrocampo: il tandem Linetty e Ilic ha funzionato come se i due giocassero insieme da un decennio". Inoltre, i numeri sottolineano l'ottimo rendimento della mediana granata: "Le statistiche raccolte da Opta collocano il Toro (831) sul podio della classifica relativa ai possessi palla guadagnati nel terzo centrale del campo. In testa c’è il Verona con 871, al secondo posto (843) l'Atalanta. Verona e Atalanta sono prima e seconda anche nella graduatoria dei palloni recuperati in ogni zona del campo, il Toro insegue da quinto. I migliori “cacciatori granata” tra i centrocampisti sono il capitano Rodriguez (135), il veterano Linetty (119), il trasformista Nikola Vlasic (110) che di recente sta facendo due ruoli, e Samuele Ricci (107)".