La Gazzetta dello Sport: “Toro, magia di Vlasic e terza vittoria esterna consecutiva”

Gol di Vlasic e Verona battuto: il Torino espugna il Bentegodi e raggiunge l'ottavo posto a quota 49 punti in classifica. Questo il commento della Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano: "A Verona viene sgranocchiata la terza vittoria esterna consecutiva, con qualsiasi tipo si avversario: da zona Champions (Lazio) o retrocessione (Sampdoria e Hellas). Il Toro non fa sconti in viaggio e in generale sono 8 i pieni: 28 punti (quarto nella classifica “esterna”) su 49 sono stati incasellati lontano da casa. Vlasic segna l’unico gol mostrando un lampo di classe realizzativa che gli mancava da novembre. Ma gli uomini in più sono anche altri, come Milinkovic-Savic, Buongiorno e Ricci.".