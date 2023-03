La Gazzetta dello Sport: “Un Toro internazionale: 14 giocatori convocati”

Il campionato si ferma per la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, e c'è un dato che fa sorridere il Torino. Sono infatti 14 i calciatori granata convocati con le rispettive selezioni, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "È un Torino davvero internazionale. La società granata, infatti, ha in giro per il mondo ben 14 giocatori con le rispettive nazionali. Si tratta di un numero da top club che testimonia la bontà del lavoro svolto sul mercato oltre che quello di Juric sul campo. E con Miranchuk, convocato dalla Russia ma rimasto a casa infortunato, sarebbero stati 15. Certo, non era così scontato immaginare l’approdo in azzurro di Alessandro Buongiorno. Questo non perché i costanti e notevoli progressi del ragazzo cresciuto nel vivaio del Toro non meritassero tale consacrazione, ma per una questione squisitamente tattica: Juric ama la difesa a tre (dove Buongiorno trova spazio come braccetto sinistro) mentre Mancini predilige lo schieramento a quattro. Però la forma di Buongiorno, che nasce marcatore centrale, ha convinto il c.t. azzurro a convocarlo comunque".