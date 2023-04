La Stampa: “Con Sanabria Juric ha trovato il bomber che cercava”

"Ma scoprirsi cecchino da trasferta, e cercare di invertire il trend, ormai è diventata la sua nuova missione e pure quella di Juric. L’allenatore ad inizio stagione quasi l’aveva sfidato a ritrovare quelle capacità, a uscire dal personaggio di un calciatore bravo con i piedi, ma che si stava adagiando sulla sua etichetta". Così La Stampa sul bomber paraguayano. "Per lui quest'anno numeri da punta di altissimo livello: Da 5 anni non superava le 6 firme con la stessa maglia, per ritrovare un rendimento migliore bisogna tornare indietro al 2017/18 quando con il Real Betis era riuscito a farne 8. È la stessa cifra di quest’anno, ma con 10 partite ancora da giocare. E se il rendimento degli ultimi tempi non mente, il traguardo disegnato da Juric come stimolo all’inizio del cammino sarà tagliato in tempi brevi. Da quando ha promesso a sua figlia di esultare imitando la Pantera Rosa, Sanabria non si è più fermato. Nel 2023 ha cambiato marcia dopo il misero bottino della prima parte del campionato ed è entrato nel club degli attaccanti migliori della Serie A: è terzo con 6 gol dietro a Lautaro Martinez (7) e Osimhen (12)".