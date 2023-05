La Stampa: “Beffa di rigore. E al Toro sono ancora fatali gli ultimi minuti”

"La beffa non ha colore: se sei nel mirino, c’è poco da fare. E di beffe, quando la partita si avvia al tramonto, il Toro ne ha conosciute molte, forse troppe, ma all’appello mancava la beffa doppia - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Di cosa si tratta? Primo: Caprari toglie il sorriso ai granata con la rete del pareggio all’86’. Secondo: il signor Zufferli, terza presenza in serie A, toglie quello che si mostra come un calcio di rigore netto, il fallo di Rovella su Ricci". Ma c'è qualcosa che può essere recriminato anche a Juric secondo il quotidiano, ovvero la gestione dei cambi: "Fuori Miranchuk, Ilic e Vlasic ad un quarto d’ora dal termine, fuori Sanabria sei minuti dopo: in un colpo solo, via dalla scena tutti quegli interpreti che sanno parlare al pallone, addormentarlo, dirigerlo. Tradotto: l’invito migliore perché il Monza capisse che era arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto".