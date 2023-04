La Stampa: “Belotti torna a Torino. I tifosi: ‘Per noi resta un mito'”

La sfida tra Torino e Roma di domani, sabato 8 aprile, sarà anche la prima volta da avversario del suo passato per Andrea Belotti. La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, ha raccolto i pareri di alcuni tifosi sull'accoglienza da riservare al Gallo. Si legge: "Martina Tozzi, tifosa di 17 anni dice: 'Qua aveva tutto, a Roma è uno dei tanti: tornerà quello di prima? Non credo, ma resta un mito'. 'Poteva diventare una bandiera eterna, penso abbia gestito male la situazione - le parole di Mattia Magliano, 18 anni -. Speriamo non venga fischiato, io lo applaudo'. 'Ha sbagliato a voler scrivere questa fine, noi lo ignoriamo, ma temiamo che tanta gente lo fischi', dicono Andrea Castagna (19 anni) e Andrea Albano (20). Aldo Francesco Vianini di anni ne ha 78 e di giocatori ne ha visti tanti: 'Belotti mi piaceva tantissimo, ma si è comportato male, non certo da capitano: mio nipote si è messo a piangere quando è andato via'".