La Stampa: “Cairo e Juric, poli opposti”

"Juric? L’ho accontentato in tutto, dal nutrizionista ai collaboratori, al ristorante del Filadelfia: la sua ambizione è anche la mia": questo è stato il pensiero di Urbano Cairo su Ivan Juric alla presentazione della maglia azzurra del Giro d'Italia 2023. Ieri in conferenza non è fatta attendere la risposta del tecnico croato: "Accontentato è una parola che non mi piace, il progetto andrebbe condiviso e io punto alla condivisione. Come si può trovare una sintesi tra la mia visione e quella del presidente? Non so cosa dire". "Il punto di equilibrio tra i due protagonisti, dal luglio 2021 ad oggi, non è stato ancora trovato e vista la scarsa empatia in campo, difficilmente, accadrà" scrive il quotidiano tra le sue pagine.