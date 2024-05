La Stampa: “Claudio Sala indica la via. Ricci e Bellanova cedibili, non Buongiorno”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi sono presenti le dichiarazioni della leggenda del Torino, Claudio Sala. Il capitano dello storico Scudetto del 1976, in occasione della Partita della Leggenda giocata al Filadelfia, ha parlato di quello che deve essere il futuro della squadra fornendo le sue indicazioni e i suoi giudizi. "Siamo stufi di galleggiare - ha detto Sala - e occorre innanzitutto rinforzare l'attacco per crescere". L'ex centrocampista granata fa poi un commento su quali devono essere le mosse in sede di mercato sul fronte delle cessioni: "La speranza è che Buongiorno rimanga, il patron deve fare di tutto per tenerlo. Se proprio avesse in programma vendite eccellenti, per me sarebbe meglio sacrificare Bellanova o Ricci".