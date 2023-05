La Stampa: “Colpo Toro a Verona. E Juric si diverte da matti”

Con un bel sinistro da fuori area di Vlasic, il Torino batte il Verona per 0-1 e conquista la terza vittoria esterna consecutiva, confermando l'ottava posizione in classifica a quota 49 a pari merito con Monza e Fiorentina. Di seguito il commento de La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano. Si legge: "A Verona ottavo colpo esterno granata, non accadeva da 46 anni. Il Toro ha messo in mostra i frutti di un lavoro cominciato due anni fa. Per chiudere il cerchio serviva dare un senso alla manovra sulla parte sinistra del centrocampo e l’arrivo, a gennaio, di Ilic lo ha dato: il 21enne serbo e Ricci danno forza ad un progetto che non dovrà essere spezzato per non riportare la scena al punto di partenza. E Juric si diverte: 'Vedo talento, linee di passaggio, applicazione: abbiamo fame perché vogliamo arrivare più in alto possibile...'".