La Stampa: “Fine dei sogni, il Toro dice addio alle ambizioni europee”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa viene dedicato ampio spazio alla sconfitta del Torino che è caduto in casa 0-1 per mano della Roma. Il giornale piemontese titola "Fine dei sogni" riferendosi allo scivolone dei granata che si trovano ora all'undicesimo posto in classifica e dicono addio alle ambizioni europee. La logica dice che anche l'ultimo treno per l'Europa è passato e a sorridere a fine partita è Mourinho che esulta per il rigore realizzato da Dybala in avvio di partita e poi si limita a non concedere nulla ai granata. Con questi tre punti la Roma fa un balzo in classifica e si piazza al terzo posto alle spalle di Napoli e Lazio approfittando così dei rallentamenti delle due milanesi.