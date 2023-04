La Stampa: “Gineitis apre la strada, Juric ha gli occhi fissi sull’Under 19”

Tra le pagine del quotidiano La Stampa oggi si può trovare un approfondimento sulla formazione Under 19 del Toro che è in lotta per vincere il campionato Primavera. Juric segue spesso con attenzione i ragazzi del vivaio granata ed è sempre alla ricerca dei migliori talenti da lanciare in prima squadra, come accaduto in questa stagione con l'esordio in Prima Squadra del centrocampista classe 2004 Gineitis. Il lituano potrebbe essere stato colui che ha aperto la strada ad altri compagni visto che potrebbe essere il primo di una serie di giovani del vivaio granata. I giocatori del Toro Primavera più interessanti per Juric al momento sembrano essere: il portiere Passador, il difensore N'Guessan, l'esterno Dembele, i centrocampisti Ciammaglichella e Weidmann oltre al numero 10 Dell'Aquila.