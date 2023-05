La Stampa: “Il riscatto di Vlasic: Toro-West Ham verdetto in un mese”

"Se resterò in granata? Vedremo..": queste sono state le parole di Vlasic al termine della sfida con il Verona vinta 1-0 grazie proprio al gol del trequartista croato. "La partita sul futuro di Vlasic si presenta più aperta che mai ad un mese dal verdetto: entro il 15 giugno, il patron Urbano Cairo è chiamato a sciogliere le riserve. In campo c’è il Toro con il diritto di riscatto in mano, il West Ham, club che detiene, ad oggi, il cartellino del trequartista, e il giocatore: nel mezzo, il peso di 15 milioni di euro per chiudere la sfida" scrive il quotidiano. A Verona il trequartista ha trovato il suo quinto centro stagionale: "Da Londra, casa West Ham, le attenzioni per quanto combinato da un ragazzo che, in versione londinese, aveva tradito le attese non sono mancate e proprio per questo non c’è alcuna intenzione di rivedere, al ribasso, i termini dell’accordo per il riscatto".